«Це абсурд». Рада досі не дозволила АРМА управляти російськими активами без згоди власника

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) закликало Верховну Раду розблокувати можливість управління активами (у вигляді частки у статутному капіталі чи акцій) компаній з російськими власниками без їхньої згоди. Про це під час конгресу "Реформа системи публічних фінансів - шлях до відновлення України" сказала голова АРМА Олена Дума.

Станом на 2024 рік в АРМА передали близько 1000 активів, де 100% корпоративних прав належать росіянам, понад 3000 активів - де вони мають менш як 100%.

"Ми не можемо ними управляти. Це абсурд", - сказала Дума.

Торік у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №6233, який мав виправити цю проблему, але для його ухвалення в першому читанні не вистачило вісім голосів.

Дума закликала парламент розглянути оновлений варіант.

"Є законопроєкт 10069, він уже включений до порядку денного. Стосується цього самого питання - розблокувати можливість агентству управляти заарештованими активами Російської Федерації", - сказала Дума.

Депутат Верховної Ради Ярослав Железняк (Голос), який був присутній на конгресі, сказав, що це питання може бути розглянуто найближчим часом.