Голос України припиняє існування як медіа. З 1 квітня у ньому залишаться тільки закони

Парламентська газета "Голос України" з 1 квітня припиняє існування як медіа, розказав Детектору медіа в.о. директора видання Сергій Демський. У ній залишаться тільки офіційні документи - ухвалені парламентом закони та постанови.

Це пов'язано із набранням чинності нового закону "Про медіа".

"Газета "Голос України" до 31 березня 2024 року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію видається як друковане медіа, а також як офіційне друковане видання. [...] Після 31 березня редакція газети не може випускати друковане медіа без державної реєстрації. А отримати її ми не зможемо, оскільки [за законом] ми маємо стати офіційним друкованим виданням", - розказав він.

На сайті газети також буде публікуватися виключно офіційна інформація.

Зараз у газеті працюють 80 осіб, зокрема 58 журналістів. Половину працівників доведеться звільнити, частині журналістів - перейти на інші посади.



Газета "Голос України" виходить із 1 січня 1991 року п'ять разів на тиждень із вівторка до суботи. Найбільший наклад в її історії був 800 000, зараз - 3600.