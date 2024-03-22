Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Голос України припиняє існування як медіа. З 1 квітня у ньому залишаться тільки закони

13:50 22.03.2024 |

Право

 

Парламентська газета "Голос України" з 1 квітня припиняє існування як медіа, розказав Детектору медіа в.о. директора видання Сергій Демський. У ній залишаться тільки офіційні документи - ухвалені парламентом закони та постанови.

Це пов'язано із набранням чинності нового закону "Про медіа".

"Газета "Голос України" до 31 березня 2024 року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію видається як друковане медіа, а також як офіційне друковане видання. [...] Після 31 березня редакція газети не може випускати друковане медіа без державної реєстрації. А отримати її ми не зможемо, оскільки [за законом] ми маємо стати офіційним друкованим виданням", - розказав він.

На сайті газети також буде публікуватися виключно офіційна інформація.

Зараз у газеті працюють 80 осіб, зокрема 58 журналістів. Половину працівників доведеться звільнити, частині журналістів - перейти на інші посади.

Газета "Голос України" виходить із 1 січня 1991 року п'ять разів на тиждень із вівторка до суботи. Найбільший наклад в її історії був 800 000, зараз - 3600.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,9234
  0,2165
 0,55
EUR
 1
 42,4693
  0,0299
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,6389  0,13 0,33 39,1611  0,16 0,41
EUR 42,0267  0,22 0,53 42,7907  0,20 0,47

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,7500  0,14 0,36 38,8100  0,11 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес