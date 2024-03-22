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АНАЛІТИКА

У «Дії» з'явилися дипломи та шкільні атестати

11:36 22.03.2024 |

Право

 

У застосунку "Дія" відтепер можна знайти освітні документи - дипломи та шкільні атестати.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати і просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою - в "Дії", - зазначив він.

Відтепер у застосунку можна знайти:

* атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту;
* атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;
* свідоцтво про робітничу кваліфікацію;
* диплом кваліфікованого робітника;
* диплом фахового молодшого бакалавра;
* диплом молодшого спеціаліста;
* диплом молодшого бакалавра;
* диплом бакалавра;
* диплом спеціаліста;
* диплом магістра;
* диплом доктора філософії;
* диплом доктора мистецтва.

Щоб побачити документи в "Дії", необхідно оновити застосунок. Вони підтягнуться автоматично, якщо є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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