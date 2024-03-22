Фінансові новини
- |
- 22.03.24
- |
- 12:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У «Дії» з'явилися дипломи та шкільні атестати
11:36 22.03.2024 |
У застосунку "Дія" відтепер можна знайти освітні документи - дипломи та шкільні атестати.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
"Це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати і просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою - в "Дії", - зазначив він.
Відтепер у застосунку можна знайти:
* атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту;
* атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;
* свідоцтво про робітничу кваліфікацію;
* диплом кваліфікованого робітника;
* диплом фахового молодшого бакалавра;
* диплом молодшого спеціаліста;
* диплом молодшого бакалавра;
* диплом бакалавра;
* диплом спеціаліста;
* диплом магістра;
* диплом доктора філософії;
* диплом доктора мистецтва.
Щоб побачити документи в "Дії", необхідно оновити застосунок. Вони підтягнуться автоматично, якщо є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія затвердила пропозицію підвищити тарифи на імпорт зернових із РФ і Білорусі, Рада має схвалити
ТОП-НОВИНИ
|ДніпроГЕС зупинено, ГЕС 2 після влучання двох ракет - у критичному стані - голова «Укргідроенерго»
|ППО знищила 92 повітряні цілі ворога зі 151
|Ранкова атака росіян по енергосистемі України була найбільшою за весь час – «Укренерго»
|Закон про перезавантаження БЕБ та оцінка податкових пільг серед найважливіших умов наступного траншу від МВФ - голова місії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Мін'юсті пояснили, чому докази збитків від війни збирають партнери
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 22.03.24
|Лише 1% заявок на «єОселю» отримали пільгові кредити – Опендатабот
|У «Дії» з'явилися дипломи та шкільні атестати
|Потреби у відключеннях елеткроенергії по всій країні немає – Шмигаль
|ДніпроГЕС зупинено, ГЕС 2 після влучання двох ракет - у критичному стані - голова «Укргідроенерго»
Бізнес
|NVIDIA і Johnson & Johnson об'єднують зусилля щодо впровадження ШІ в хірургічних операціях
|Прискорювач з GPU Blackwell коштуватиме $30-40 тис., але компанія хоче продавати цілі сервери за мільйони доларів – Дженсен Хуанг
|Apple зіткнулася з юридичним протестом від Meta, Microsoft, X і Match
|Spotify за минулий рік виплатив виконавцям 9 мільярдів доларів роялті
|Цифровий магазин GOG оголосив про співпрацю з хмарним ігровим сервісом Amazon Luna
|YouTube додав інструмент для позначення контенту, створеного штучним інтелектом
|Amazon тепер дозволяє продавцям створювати оголошення через URL-адресу за допомогою штучного інтелекту