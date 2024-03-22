У «Дії» з'явилися дипломи та шкільні атестати

У застосунку "Дія" відтепер можна знайти освітні документи - дипломи та шкільні атестати.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати і просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою - в "Дії", - зазначив він.

Відтепер у застосунку можна знайти:

* атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту;

* атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;

* свідоцтво про робітничу кваліфікацію;

* диплом кваліфікованого робітника;

* диплом фахового молодшого бакалавра;

* диплом молодшого спеціаліста;

* диплом молодшого бакалавра;

* диплом бакалавра;

* диплом спеціаліста;

* диплом магістра;

* диплом доктора філософії;

* диплом доктора мистецтва.

Щоб побачити документи в "Дії", необхідно оновити застосунок. Вони підтягнуться автоматично, якщо є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.