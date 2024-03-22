Рада захистила виробників зброї на випадок неплатоспроможності банків

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", передбачивши, зокрема, першочергове перерахування коштів кредиторам банку з числа виконавців державних оборонних контрактів.

Про це повідомив народний депутат України з парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Рада прийняла законопроєкт №9667-1 щодо уточнення правових засад регулювання Фондом участі банків у системі гарантування вкладів фізичних осіб та формулювання положень щодо черговості задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку. За - в цілому - 271 (депутат - ред.)", - написав Железняк.

Серед іншого, законопроєкт передбачає, що Фонд гарантування вкладів у випадку неплатоспроможності банку зобов'язаний першочергово перераховувати кошти виконавцям державних контрактів оборонних закупівель незалежно від дати укладення контракту.

Згідно з чинними нормами, зараз таке зобов'язання стосується лише контрактів, кошти за якими перераховані у банк після 24 лютого 2022 року.

Крім того, уточнені деякі положення щодо діяльності Фонду гарантування вкладів фізосіб. Зокрема, враховано, що Конституція України не наділяє цю установу владними повноваженнями. Тому уточнюється, що ФГВФО займається "регулюванням", а не "нормативним регулюванням системи гарантування вкладів" і приймає не "нормативно-правові акти", а "правила".

Замість адміністративно-господарських санкцій ФГВФО буде застосовувати до банків заходи реагування.

Як повідомлялося, за перший місяць 2024 року сума надходження коштів до банків в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб становила понад 261,5 млн грн.