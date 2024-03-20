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АНАЛІТИКА

ВР у першому читанні підтримала реформу фінансування вищої освіти

15:57 20.03.2024 |

Право

 

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про реформу фінансування вищої освіти, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За підтримку законопроєкту №10399 проголосували 234 народні депутати.

"Це про принцип "гроші ходять за студентом" і гнучку систему співфінансування від держави. Зокрема, будуть гранти, які повністю та частково покривають навчання", - написав Федоров.

За його словами, згідно з реформою, студенти матимуть більше свободи під час вибору вишу, адже вони не будуть обмежені наявністю бюджетних місць.

"Також це про підвищення якості освіти - завдяки конкуренції між університетами за студентів. Цей законопроєкт стане геймченджером (поворотним моментом - ІФ-У) для вищої освіти", - вважає віцепрем'єр.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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