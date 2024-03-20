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АНАЛІТИКА

ВР має намір удосконалити порядок отримання та декларування вогнепальної зброї

15:53 20.03.2024 |

Право

 

Верховна Рада має намір надати цивільним особам право задекларувати наявну в них зброю і боєприпаси до неї.

За відповідний законопроєкт №9538 про внесення змін до закону "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю у першому читанні проголосували 300 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту в середу, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко в телеграм-каналі.

Законопроєкт пропонує, що порядок декларування вогнепальної зброї та боєприпасів до неї встановлює Міністерство внутрішніх справ.

Згідно із законопроєктом, громадяни зобов'язані здати отриману або задекларовану ними вогнепальну зброю та невикористані боєприпаси до неї до органів (підрозділів) Національної поліції України не пізніше ніж через 90 днів після припинення або скасування дії воєнного стану в Україні.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроєкту, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України громадяни України, іноземці отримали право використовувати вогнепальну зброю та інші види зброї і боєприпаси для відсічі та стримування збройної агресії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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