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У профільному комітеті виник розкол через законопроєкт про «ветеранські підприємства»
11:57 18.03.2024 |
У Комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів виникли різні думки щодо доопрацювання законопроєкту "Про ветеранські підприємства".
Про це відомо з повідомлень Комітету з питань з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів і його Підкомітету з питань соціального захисту прав ветеранів.
У преамбулі проєкту закону "Про ветеранське підприємництво" зазначено, що він спрямований на створення сприятливих умов для започаткування та розвитку ветеранського підприємництва, підвищення його конкурентоспроможності, вирішення проблем реінтеграції ветеранів війни в цивільне життя.
Зареєстрували його ще у листопаді 2023 року.
13 березня відбулось засідання профільного Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, на якому виникли розбіжності щодо доцільності включення до порядку денного сесії проєкту Закону.
Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді включити зазначений законопроєкт до порядку денного сесії парламенту та у першому читанні прийняти його за основу.
При цьому, на своїй сторінці у Facebook голова Підкомітету з питань соціального захисту прав ветеранів Анатолій Остапенко публічно виступив проти включення проєкту до порядку денного, наголосивши на основних проблемах законопроєкту.
Зокрема він вказує на розбіжності з нинішнім законодавством щодо терміну "ветеранське соціальне підприємство", а також щодо узгодженості із Законом "Про правовий режим воєнного стану".
Окрім цього, зазначають, що Законопроєктом не передбачено запровадження податкових механізмів стимулювання ветеранського підприємництва, бо це регулюється лише змінами до Бюджетного кодексу та Податкового кодексу.
У проєкті визначено, що запровадження податкових механізмів стимулювання ветеранського підприємництва є одним з основних напрямів державної політики у сфері ветеранського підприємництва.
Голова Підкомітету наголошує, що у такій формі ця норма має виключно декларативний характер.
Своєю чергою автор законопроєкту Тарас Тарасенко наголосив на тому, що проєкт був погоджений великою кількістю зацікавлених сторін, при цьому вказуючи на те, що його можна буде доопрацювати між першим та другим читання у ВР:
"Ми отримали від міністерств позиції, що проєкт Закону можна доопрацювати між першим та другим читанням", зазначив Тарасенко.
В.о. міністра у справах ветеранів виступив на підтримку законопроєкту.
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