Зеленський підписав закон про скасування заборони на прибуток в оборонних закупівлях

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який врегульовує правову колізію в оборонних закупівлях між Аудиторською службою та постачальниками в питанні включення прибутку у контракти.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Державна аудиторська служба України, передає Укріінформ.

«Президент України Володимир Зеленський підписав закон №10454 щодо удосконалення правового регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях під час дії правового режиму воєнного стану. Верховна Рада врахувала позицію Держаудитслужби, що нарешті дозволить вирішити правову колізію, яка склалася у ситуації з визначенням рівня прибутку для державних оборонних контрактів після 24 лютого 2022 року", - йдеться в повідомленні.

За словами голови ДАСУ Алли Басалаєвої, відтепер питання про прибуток врегульоване на законодавчому рівні. Крім того, підписаний закон матиме ретроспективне застосування. Таким чином розв'язується питання для всіх підприємств, які з початку дії воєнного стану виконували державні оборонні замовлення.

Так, ухвалений закон передбачає, що у разі придбання товарів, робіт і послуг для потреб безпеки та оборони за неконкурентною процедурою або без проведення процедури закупівель рівень прибутку не може перевищувати граничного рівня прибутку, встановленого урядом. Для випадків, де рівень прибутку урядом не був встановлений, ціна мала визначатися відповідно до пропозиції виконавця з урахуванням прибутку такого виконавця.

Вищезазначені норми застосовуються до всіх держконтрактів з оборонних закупівель, укладених за неконкурентною процедурою або без процедури за весь час дії воєнного стану.

Як повідомлялося, 22 лютого 2024 року Верховна Рада України в другому читанні й у цілому ухвалила закон №10454 про внесення змін до ЗУ «Про оборонні закупівлі», якими удосконалюється правове регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях під час дії воєнного стану.