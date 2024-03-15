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Платники податків можуть взаємодіяти з податковою через відеозв'язок
23:54 14.03.2024 |
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9662 про зміни до Податкового кодексу. Документ передбачає, зокрема, вдосконалення онлайн-комунікацій із платниками податків. Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Тепер платник зможе з будь-якого куточка України приєднатися в режимі відеоконференції й бути активним учасником розгляду своєї скарги з використанням засобів дистанційного зв'язку.
Інші нововведення законопроєкту:
→ Встановлення податкових пільг щодо плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для населених пунктів, щодо яких застосовано обов'язкову евакуацію населення;
→ Звільнення від сплати ПДФО та оподаткування за пільговою ставкою 7% ПДВ ліків зі співчуття;
→ Розв'язання проблеми платників податків, які помилково сплатили податки не на той рахунок. Мова йде про випадки, коли кошти надійшли до бюджету, але помилково були спрямовані за іншим бюджетним рахунком;
→ Скорочення термінів бюджетного відшкодування.
→ Розв'язання проблеми завищення деякими виробниками тютюнових виробів норм втрат тютюнової сировини та можливості списання тютюнової сировини начебто на "відходи".
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