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Зеленський підписав закон, що регулює збереження генофонду українського народу

16:46 12.03.2024 |

Право

 

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що регулює збереження генофонду українського народу.

Як зазначається в карті законопроєкту "Про внесення змін до деяких законів щодо збереження генофонду українського народу" (№10448), документ повернувся до Верховної Ради з підписом глави держави у вівторок.

Як повідомлялося, 7 лютого Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10448, яким урегулювала проблеми постмортального батьківства/материнства для військовослужбовців. Згідно з законопроєктом, у разі смерті або визнання загиблим військовослужбовця його репродуктивні клітини можуть зберігатися протягом трьох років. У разі народження дитини з використанням репродуктивних клітин загиблого військовослужбовця він визнається батьком/матір'ю дитини.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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