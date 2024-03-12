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Зеленський підписав закон про лобізм, який є однією з вимог Єврокомісії
11:54 12.03.2024 |
Президент Володимир Зеленський у вівторок, 12 березня, підписав закон про доброчесне лобіювання, ухвалення якого було однією з додаткових вимог Єврокомісії для відкриття переговорів про вступ України до ЄС.
Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані з картки законопроєкту №10337, опублікованій на сайті Верховної Ради.
Закон визначає правові рамки лобістської діяльності в Україні, права та обов'язки суб'єктів; передбачає створення при НАЗК Реєстру прозорості, звітування тих, кого визначено як суб'єктів лобіювання, і контроль за дотриманням ними правил лобіювання.
Закон має набути чинності через два місяці після запуску Реєстру прозорості, але не пізніше 1 січня 2025 року.
Ухвалення закону про лобізм було однією з чотирьох додаткових вимог Єврокомісії, сформульованих у звіті про розширення у листопаді 2023 року. Водночас документ критикували за те, що його норми можуть стати перешкодою для доброчесної діяльності експертних громадських організацій, які просувають ті чи інші реформи.
Нагадаємо, закон був ухвалений Верховною Радою в цілому 23 лютого.
Водночас низка антикорупційних активістів заявляли, що документ у поточному вигляді не вирішує проблему лобізму через окремих депутатів і радників у владних структурах.
Тепер, як очікують, березневий саміт лідерів ЄС повинен оцінити останні кроки України, які вона зробила задля початку переговорів про вступ. Серед них - і схвалення закону про лобіювання.
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