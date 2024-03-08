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АНАЛІТИКА

Демобілізація строковиків відбудеться у квітні-травні - указ

14:00 08.03.2024 |

Право

 

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 7 березня, підписав указ №149/2024 про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, термін служби яких закінчився під час дії воєнного стану. Згідно з документом, демобілізація має відбутися у квітні-травні 2024 року.

"Є указ про звільнення в запас строковиків - тих, хто був призваний на військову службу ще до початку повномасштабного вторгнення. Зараз, на прохання військового командування, потрібно кілька тижнів на підготовчі процедури - на заміну людей з точки зору оборонних завдань, і з квітня строковики будуть відправлені в запас", - зазначив Зеленський у традиційному вечірньому зверненні.

Він додав, що частина строковиків підписали контракт на службу в Силах оборони. "Я вдячний кожному", - додав Зеленський.

Закон про демобілізацію строковиків

Верховна Рада ухвалила закон про звільнення в запас строковиків після завершення терміну військової служби під час воєнного стану у другій половині лютого.

Документ передбачає, що вони звільняються в запас "у строки, визначені указом президента України". Також їм надається відстрочка від подальшої мобілізації на 12 місяців.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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