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Зеленський підписав закон про реформу корпоративного управління для державних компаній

17:06 05.03.2024 |

Право

 

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава".

Згідно з інформацією на сторінці відповідного законопроєкту №5593-д на сайті парламенту, документ повернуто з підписом президента 5 березня.

Його ухвалення є однією з умов отримання Україною фінансування від Світового банку на $1,5 млрд.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей закон 22 лютого.

У пояснювальній записці його метою вказано "удосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава". Для цього пропонується:

* розширити повноваження наглядових рад щодо затвердження стратегічних планів розвитку та річних фінансових та інвестиційних планів, забезпечувати проведення щорічних незалежних аудиторських перевірок фінансової звітності; оплати праці і винагороди керівникам державних підприємств; призначення та звільнення з посад керівників господарських структур тощо;

* передбачити передачу відповідальності за затвердження фінансових планів наглядовим радам для всіх без винятку державних компаній, в яких передбачено створення наглядової ради;

* віднести до виключної компетенції наглядової ради призначення та звільнення керівника державних компаній;

* встановити, що рішення про виплату та розмір дивідендів затверджуватимуть на підставі пропозиції наглядової ради, наданої на основі державної дивідендної політики;

* визначити, що винагорода наглядової ради та виконавчого органу здійснюється відповідно до політик про винагороду;

* надати Кабінету Міністрів повноваження визначати порядок оцінки роботи наглядових рад державних компаній та затверджувати Політику винагороди керівників державних компаній.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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