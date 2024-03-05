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Законопроєкт про посилення мобілізації: У Комітеті Ради розповіли про останні зміни
Парламентський Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки пропонує зробити оновлення даних у ТЦК обов'язком військовозобов'язаних громадян, водночас у питанні демобілізації військовослужбовців після 36 місяців служби триває дискусія.
Про це розповів заступник голови Комітету, народний депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв, повідомляє пресслужба парламенту.
Він уточнив, що для оновлення даних військовозобов'язаних пропонується використовувати три способи.
"Наразі розглядаються три варіанти подачі інформації в територіальні центри комплектування: особисто прийти й оновити дані, зробити це у ЦНАПі або зареєструвати електронний кабінет і зробити це онлайн, не відвідуючи ТЦК. Оновити дані упродовж 60 днів з моменту набуття чинності законом буде обов'язком громадян, а не правом", - сказав депутат.
За його словами, для покарання громадян, які не оновлять дані, залишилися тільки три пропозиції.
"Зараз щодо "ухилянтів" обговорюється три варіанти обмежень: тимчасова заборона на виїзд за кордон, тимчасове обмеження в праві керування транспортними засобами та блокування рахунків у банках. Комітет не підтримав ідею блокування рахунків, бо не вважає її реальною дієвою нормою. Водночас останнє слово за народними депутатами, які будуть у сесійній залі підтримувати чи відхиляти певні пропозиції", - розповів Чернєв.
Також зараз у Комітеті все ще триває активна дискусія з приводу питання про демобілізацію тих людей, які відслужили 36 місяців.
"Ми розуміємо, що 36 місяців у тилу і 36 місяців на передовій дуже сильно відрізняються. Але щоби прийняти якесь рішення, ми повинні отримати цифри від Генштабу та їхнє розуміння того, чи можна демобілізувати таких людей, чи не провалиться фронт через це. Тобто ми повинні спиратися на конкретні цифри й чекаємо їх від Генштабу", - наголосив народний депутат.
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