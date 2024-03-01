Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Верховний суд вперше сформулював позицію щодо використання ChatGPT під час процесу

23:12 01.03.2024 |

Право, Новини IT

 

Верховний суд вперше сформулював позицію щодо використання штучного інтелекту, зокрема ChatGPT, під час судового процесу. Про це повідомляється в судовому реєстрі.

Це було зроблено в межах судового процесу за позовом фермерського господарства про стягнення 707 000 грн з боржника. Заявнику відмовили в задоволенні касаційної скарги, але за деякий час він знову звернувся до Верховного суду з проханням роз'яснити постанову. В обґрунтування цієї необхідності він пояснив, що ChatGPT по-іншому розтлумачив одне з понять, сформованих у постанові Верховного суду.

Судді вирішили, що це неповага.

"Заявник фактично просить Верховний суд спростувати чи підтвердити те, що з окресленого питання згенерував штучний інтелект ChatGPT [...] на противагу висновкам, що були зроблені судом в судовому рішенні. У такий спосіб заявник поставив під сумнів суддівський розсуд та судове тлумачення цього питання у рішенні, що набуло статусу остаточного, чим знехтував авторитет судової влади", - йдеться в ухвалі.

Судді заявили, що штучний інтелект може бути корисним та допоміжним інструментом у сфері правосуддя, але не може замінити роль суддів і ставити під сумнів їхні рішення.

"Натомість у справі, що розглядається, учасник використовує технологію штучного інтелекту не як засіб сприяння здійсненню належного правосуддя, а навпаки - з метою заперечення (ставлення під сумнів, оскарження) вже зроблених судом висновків", - йдеться в ухвалі суду.

У зв'язку з цим вони вирішили, що заявник зловживає процесуальними правами.

"Верховний суд вважає, що дії заявника у сукупності (подання завідомо безпідставної заяви на роз'яснення постанови касаційної інстанції, право на роз'яснення якої не передбачено статтею 245 ГПК України, апелювання до "позиції" штучного інтелекту ChatGPT, згенерованого ним у відповідях з окремого питання, що вже розглянув суд) є виявом неповаги до суддів Верховного суду, не спрямовані на ефективний захист прав, свобод та інтересів позивача від імовірних порушень з боку відповідача. Заява є явно необґрунтована та завідомо безпідставна (фактично зводиться до незгоди з рішенням суду, повторного перегляду висновків суду з наданням іншого судового тлумачення та наданні відповіді на питання, що взагалі не були предметом спору), не відповідає завданню господарського судочинства та є зловживанням правом на подання заяви, тому Верховний суд вважає її неприйнятною", - заявив суд.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,1575
  0,1083
 0,28
EUR
 1
 41,2635
  0,0600
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9423  0,12 0,32 38,4815  0,12 0,32
EUR 41,0765  0,18 0,44 41,8588  0,14 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1050  0,13 0,33 38,1350  0,11 0,30
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес