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Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
17:15 26.02.2024 |
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про демобілізацію військовослужбовців строкової служби.
Це підтверджують дані з картки законопроєкту №11035 про внесення змін до глави XII прикінцевих положень закону "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо строків строкової військової служби.
Як повідомлялося, Верховна Рада 23 лютого ухвалила за основу і в цілому законопроєкт про демобілізацію військовослужбовців строкової служби.
Відповідно до закону, під час дії в Україні воєнного стану передбачено звільнення в запас військовослужбовців, які відслужили встановлені строки строкової військової служби. Це дасть змогу відправити в запас військовослужбовців, строк строкової служби яких закінчився у 2024 році.
Закон передбачає обов'язкову відстрочку від мобілізації строковиків протягом 12 місяців після звільнення.
Як наголошується в законі, військовослужбовці-строковики, строк служби яких закінчився під час дії воєнного стану і службу яких продовжено понад встановлені строки, звільняються зі служби в запас "у строки, визначені указом президента України".
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