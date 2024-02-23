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АНАЛІТИКА

Рада підтримала законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС

17:54 23.02.2024 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №10265 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу".

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Законопроєкт передбачає, що українці, які подорожуватимуть країнами ЄС, зможуть користуватися національними тарифами мобільного зв'язку і не сплачувати додаткових коштів за послуги роумінгу протягом 4 місяців.

"Так само європейські мандрівники користуватимуться домашніми тарифами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей законопроєкт є кроком до євроінтеграції та створення єдиного цифрового ринку з ЄС.

У Мінцифри додали, що очікують ухвалення законопроєкту народними депутатами загалом.
За матеріалами: Економічна правда
 

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