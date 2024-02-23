ВР підтримала в цілому законопроєкт про лобізм

Верховна Рада підтримала в цілому урядовий законопроєкт (№10337) про доброчесне лобіювання.

За законопроєкт у цілому проголосували 236 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту в п'ятницю.

Мета законопроєкту - забезпечення правових засад лобіювання в Україні відповідно до міжнародних практик та стандартів, нормативно-правового регулювання взаємодії посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування із заінтересованими сторонами та суб'єктами лобіювання, встановлення прозорих механізмів забезпечення їхньої діяльності та посадових осіб.

Законопроєкт визначає термінологію у сфері лобіювання, права та обов'язки суб'єктів лобіювання, методи впливу, створення Реєстру прозорості, держателем й адміністратором якого є Національне агентство з питань запобігання корупції, порядок реєстрації у цьому реєстрі та винятки з нього, звітність суб'єкта лобіювання, а також механізми контролю за діяльністю суб'єктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.

Документ спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської комісії, зафіксованих у Пакеті розширення, та є частиною урядового антиолігархічного плану дій.

Законопроєкт набирає чинності через два місяці після початку функціонування Реєстру прозорості, але не пізніше ніж 1 січня 2025 року.

Пряму трансляцію засідання Верховної Ради у соціальній мережі "ТікТок" веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

