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АНАЛІТИКА

ВР ухвалила в цілому закон про демобілізацію строковиків

12:53 23.02.2024 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила в цілому президентський законопроєкт про демобілізацію військовослужбовців строкової служби, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

"Верховна Рада прийняла за основу та в цілому законопроєкт про демобілізацію строковиків! (№11035)", - написав Гончаренко в телеграм-каналі в п'ятницю.

За його словами, законопроєкт у цілому підтримали 319 народних депутатів.

Гончаренко також повідомив, що Верховна Рада на пленарному засіданні в п'ятницю врахувала рекомендацію парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки й внесла до остаточної редакції законопроєкту норму про обов'язкове відтермінування від мобілізації для строковиків протягом 12 місяців після звільнення.

Як повідомлялося, законопроєкт №11035 про внесення змін до глави XII "Прикінцеві положення" закону "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо строків строкової військової служби президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради в четвер.

Законопроєкт передбачає можливість під час дії в Україні воєнного стану звільнення в запас військовослужбовців, які відслужили встановлені строки строкової військової служби. У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що це дасть змогу звільнити в запас військовослужбовців, які відслужили встановлені строки строкової військової служби у 2024 році.

Згідно з ухваленими змінами, військовослужбовці-строковики, строк служби яких закінчився під час дії воєнного стану та службу яких продовжено понад встановлені строки, звільняються зі служби в запас "у строки, визначені указом президента України".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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