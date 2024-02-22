Зеленський визначив, чим займатиметься уповноважений із безпекових гарантій

Президент Володимир Зеленський своїм указом 22 лютого визначив повноваження та обов'язки спеціального уповноваженого з реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Уповноважений президента з "безпекових гарантій", як зазначається, відстежуватиме виконання безпекових гарантій і подаватиме пропозиції щодо "покращення стану їхнього втілення".

Він також зможе подавати пропозиції про розвиток сил оборони України та нарощування їхніх спроможностей і брати участь у підготовці до міжнародних заходів із питань безпекових гарантій та обороноздатності держави.

Спеціальному уповноваженому президента дають право ініціювати підготовку актів та взаємодіяти з органами влади з питань у його компетенції, сприяти реалізації безпекових домовленостей і співпрацювати з представниками іноземних держав.

Робота спеціального уповноваженого, згідно з указом, "спрямовується президентом України через керівника Офісу президента України". Останній також пропонує президенту кандидатури на призначення на посаду.

Минулого тижня, нагадаємо, Володимир Зеленський ввів посаду спеціального уповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України в структуру Офісу президента і призначив на цю посаду Євгена Мойсюка.

Євген Мойсюк - генерал-лейтенант Збройних сил України, який до цього обіймав пост заступника колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і позбувся посади у зв'язку з перезавантаженням військового керівництва, яке ініціював Володимир Зеленський.

З 2019 по 2021 рік Мойсюк був командувачем Десантно-штурмових військ, а до того - заступником командувача ДШВ.