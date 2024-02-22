Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада приняла закон о корпуправлении госкомпаний

17:26 22.02.2024 |

Право

 

Верховная Рада приняла в четверг в целом законопроект №5593-д "Об усовершенствовании корпоративного управления юридических лиц, акционером которых является государство", что является одним из важных условий сотрудничества с международными партнерами.

"Не прошло и ....10 лет. Если точнее. только 9 лет этот закон ждал своего принятия: №5593-д, реформа корпоративного управления принята в целом", - написал в телеграм народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос").

Закон поддержали 262 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Железняк уточнил, что принятие в четверг этого документа вместе с законами об усилении полномочий НКЦБФР и электронных аграрных расписках открывает Украине дорогу к получению транша Всемирного банка $1,4 млрд по программе развития.

В первом чтении Верховная Рада проголосовала этот законопроект еще в июле 2021 года, его принятие в целом ожидалось минувшей осенью. Ранее представители МВФ отмечали, что Украина задерживает принятие этого законопроекта, а глава профильного подкомитета Рады Алексей Мовчан называл причиной задержки то, что правительство "выбивает себе компромиссы", в частности, в дивидендной и бюджетной политике.

По данным Министерства экономики Украины, на апрель 2023 года в управлении центральных органов государственной власти находилось 3107 госпредприятий, из которых только 859 были работающими, 433 - прибыльными. Каждое третье признавалось убыточным или убыточным и выступало потенциальным источником фискальных рисков.

По мнению главы группы "Нафтогаз" Алексея Чернышова, слова которого приводятся в релизе на сайте группы, принятый закон является критически важным не только для эффективной работы госпредприятий, но и для государства в целом.

"Убежден, что его принятие поможет Украине применять качественные подходы к корпоративному управлению госкомпаниями, привлекать инвестиции и даст существенный толчок для развития экономики", - прокомментировал он, отметив, что представители и эксперты группы также участвовали в его разработке.

Чернышов выразил мнение, что закон учитывает потребности государства в условиях военного положения, а также реализует ряд международных обязательств, от которых зависит поддержка Украины.

Как сообщалось, в обновленном в декабре 2023 года меморандуме с МВФ говорится, что для укрепления корпоративного управления на госпредприятиях к началу 2024 года будет принят законопроект №5593-д, который приведет систему корпоративного управления госпредприятиями в соответствие с принципами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и смягчит бюджетные риски.

Ожидается, что реформа усилит подотчетность и расширит полномочия наблюдательных советов, чтобы они имели окончательные полномочия назначать и увольнять гендиректоров и глав правлений, а также устанавливать их вознаграждение (на основе госполитики вознаграждения), поскольку законопроект №5593-д направлен на создание регулярной процедуры независимой оценки наблюдательных советов госпредприятий и имеет четкие критерии досрочного роспуска наблюдательных советов.

Кроме того, Украина намерена обеспечить сильную роль Минфина в отношениях с госпредприятиями в области финансовой предсказуемости, отчетности, прозрачности и подотчетности, включая утверждение ключевых финансовых показателей. Для этого на время военного положения и 12 месяцев после него, но не на период более трех лет, минимальный уровень дивидендов госпредприятий 30% будет установлен в проекте закона №5593-д, но позже будет принят еще один закон, который введет в действие процесс финансового планирования госпредприятий. Это также будет учитывать обновленный процесс номинирования и эффективную процедуру независимой оценки наблюдательных советов госкомпаний в соответствии со стандартами ОЭСР. При этом уточняется, что правовая база, установленная законопроектом №5593-Д, не распространяется на госбанки.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" заместитель министра экономики Алексей Соболев, курировавший этот проект от правительства, компромиссом стали листы ожидания государства как собственника от компаний по их финансовой деятельности. Помимо того, будет разработана политика собственности и внедрена регулярная оценка работ наблюдательных советов, членов которых можно будет увольнять согласно четкому перечню причин.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,4803
  0,1434
 0,37
EUR
 1
 41,7280
  0,0067
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3748  0,06 0,15 38,9107  0,02 0,05
EUR 41,4704  0,10 0,24 42,2470  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4800  0,11 0,29 38,5100  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес