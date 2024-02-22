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Рада приняла закон о корпуправлении госкомпаний
17:26 22.02.2024 |
Верховная Рада приняла в четверг в целом законопроект №5593-д "Об усовершенствовании корпоративного управления юридических лиц, акционером которых является государство", что является одним из важных условий сотрудничества с международными партнерами.
"Не прошло и ....10 лет. Если точнее. только 9 лет этот закон ждал своего принятия: №5593-д, реформа корпоративного управления принята в целом", - написал в телеграм народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос").
Закон поддержали 262 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
Железняк уточнил, что принятие в четверг этого документа вместе с законами об усилении полномочий НКЦБФР и электронных аграрных расписках открывает Украине дорогу к получению транша Всемирного банка $1,4 млрд по программе развития.
В первом чтении Верховная Рада проголосовала этот законопроект еще в июле 2021 года, его принятие в целом ожидалось минувшей осенью. Ранее представители МВФ отмечали, что Украина задерживает принятие этого законопроекта, а глава профильного подкомитета Рады Алексей Мовчан называл причиной задержки то, что правительство "выбивает себе компромиссы", в частности, в дивидендной и бюджетной политике.
По данным Министерства экономики Украины, на апрель 2023 года в управлении центральных органов государственной власти находилось 3107 госпредприятий, из которых только 859 были работающими, 433 - прибыльными. Каждое третье признавалось убыточным или убыточным и выступало потенциальным источником фискальных рисков.
По мнению главы группы "Нафтогаз" Алексея Чернышова, слова которого приводятся в релизе на сайте группы, принятый закон является критически важным не только для эффективной работы госпредприятий, но и для государства в целом.
"Убежден, что его принятие поможет Украине применять качественные подходы к корпоративному управлению госкомпаниями, привлекать инвестиции и даст существенный толчок для развития экономики", - прокомментировал он, отметив, что представители и эксперты группы также участвовали в его разработке.
Чернышов выразил мнение, что закон учитывает потребности государства в условиях военного положения, а также реализует ряд международных обязательств, от которых зависит поддержка Украины.
Как сообщалось, в обновленном в декабре 2023 года меморандуме с МВФ говорится, что для укрепления корпоративного управления на госпредприятиях к началу 2024 года будет принят законопроект №5593-д, который приведет систему корпоративного управления госпредприятиями в соответствие с принципами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и смягчит бюджетные риски.
Ожидается, что реформа усилит подотчетность и расширит полномочия наблюдательных советов, чтобы они имели окончательные полномочия назначать и увольнять гендиректоров и глав правлений, а также устанавливать их вознаграждение (на основе госполитики вознаграждения), поскольку законопроект №5593-д направлен на создание регулярной процедуры независимой оценки наблюдательных советов госпредприятий и имеет четкие критерии досрочного роспуска наблюдательных советов.
Кроме того, Украина намерена обеспечить сильную роль Минфина в отношениях с госпредприятиями в области финансовой предсказуемости, отчетности, прозрачности и подотчетности, включая утверждение ключевых финансовых показателей. Для этого на время военного положения и 12 месяцев после него, но не на период более трех лет, минимальный уровень дивидендов госпредприятий 30% будет установлен в проекте закона №5593-д, но позже будет принят еще один закон, который введет в действие процесс финансового планирования госпредприятий. Это также будет учитывать обновленный процесс номинирования и эффективную процедуру независимой оценки наблюдательных советов госкомпаний в соответствии со стандартами ОЭСР. При этом уточняется, что правовая база, установленная законопроектом №5593-Д, не распространяется на госбанки.
Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" заместитель министра экономики Алексей Соболев, курировавший этот проект от правительства, компромиссом стали листы ожидания государства как собственника от компаний по их финансовой деятельности. Помимо того, будет разработана политика собственности и внедрена регулярная оценка работ наблюдательных советов, членов которых можно будет увольнять согласно четкому перечню причин.
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