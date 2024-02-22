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АНАЛІТИКА

Рада врегулювала питання прибутку для підприємств в оборонних закупівлях

16:57 22.02.2024 |

Право

 

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт про вдосконалення правового регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях під час дії правового режиму воєнного стану, повідомив народний депутат (фракція "Голос") Ярослав Железняк.

Згідно з його інформацією в телеграм-каналі, за ухвалення законопроєкту №10454 у другому читанні в четвер проголосували 259 народних депутатів.

Закон, згідно з текстом документа, набуває чинності з наступного після опублікування дня, а Кабінет Міністрів протягом місяця після набуття законом чинності має забезпечити ухвалення необхідних нормативно-правових актів.

Як повідомлялося, законопроєкт унормовує рівень прибутку при придбанні товарів, робіт і послуг оборонного призначення, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки та оборони під час дії правового режиму воєнного стану, що здійснюється за неконкурентною процедурою закупівель.

Водночас цей рівень прибутку діє щодо всіх держконтрактів з оборонних закупівель, які укладено за неконкурентною процедурою закупівель або без проведення закупівель, визначених законодавством, та/або які виконувалися (виконуються) під час дії правового режиму воєнного стану в Україні, запровадженого указом президента України 24 лютого 2022 року.

Як повідомлялося, Держаудитслужба на підставі постанови уряду №335 від 20 березня 2022 року трактувала прибуток у складі ціни оборонних закупівель як збиток держбюджету. Це тлумачення було покладено в основу актів ревізії ДАСУ держзамовників у сфері оборони та викликало різко негативну реакцію бізнесу.

Уряд 11 липня 2023 року своєю постановою вніс корективи в ситуацію з урахуванням прибутку в оборонних закупівлях, однак тільки для контрактів, укладених після набуття нею чинності.

"Ситуація, що склалася, потребує ретроспективного врегулювання з метою унеможливлення негативних наслідків у секторі нацбезпеки та оборони", - ідеться в пояснювальній записці до законопроєкту №10454.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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