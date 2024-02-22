Понад 3700 поправок надійшло до другого читання законопроєкту про мобілізацію - нардеп Фріз

Понад 3700 поправок від народних депутатів надійшло до другого читання законопроєкту про мобілізацію, повідомила членкиня парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Понад 3700 (поправок - ІФ-У). Найімовірніше, комітет може розпочати їх розгляд наступного тижня", - сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Вона уточнила, що для початку розгляду поправок, секретаріат комітету має підготувати порівняльну таблицю до законопроєкту, в якій буде зведено всі пропозиції.

Як повідомлялося, Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про внесення змін до деяких законів про окремі питання проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Термін подання поправок до другого читання законопроєкту сплив 21 лютого о 23:59.