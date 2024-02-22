Фінансові новини
- |
- 22.02.24
- |
- 17:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський вніс до Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків
13:21 22.02.2024 |
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків.
Законопроєкт №11035 про внесення змін до глави XII "Прикінцеві положення" закону "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо строків строкової військової служби зареєстровано у Верховній Раді в четвер, повідомляє сайт парламенту.
Як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, глава держави пропонує унормувати під час дії в Україні воєнного стану можливість звільнення в запас військовослужбовців, які відслужили встановлені строки строкової військової служби. У записці зазначено, що це дасть змогу відправити в запас військовослужбовців, які відслужили встановлені строки строкової військової служби у 2024 році.
Згідно із запропонованими змінами, військовослужбовці-строковики, строк служби яких закінчився під час дії воєнного стану та службу яких продовжено понад встановлені строки, звільняються зі служби в запас "у строки, визначені указом президента України".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Столтенберг: Україна матиме право завдавати ударів із F-16 по російських військових цілях за межами України
|Посли G7 застерегли владу України від саботажу реформи Бюро економічної безпеки
|Комітет Гетманцева підтримав відстрочку перезавантаження БЕБ
|Посли ЄС схвалили 13-й пакет санкцій проти РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Купити ігрові ноутбуки чи купити ноутбуки для навчання: поради для обрання найкращого
У РУБРИЦІ
|Рада врегулювала питання прибутку для підприємств в оборонних закупівлях
|Через знищення Каховської греблі збитки рибної галузі сягнули майже ₴10 мільярдів
|Українським військовим заборонять публікувати деяку інформацію в інтернеті
|Нафта слабо дорожчає перед виходом даних про запаси в США, Brent біля $83,2 за барель
|Комітети Європарламенту підтримали макрофін на 50 млрд євро для України
|Понад 3700 поправок надійшло до другого читання законопроєкту про мобілізацію - нардеп Фріз
|Зеленський вніс до Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків
Бізнес
|Північна Корея запускає азартні сайти зі шкідливим програмним забезпеченням
|Google випустила модель ШІ Gemini 1.5 Pro, що перевершує конкурентів
|Європейські автовиробники об'єднуються проти китайської загрози – Bloomberg
|Toyota презентувала оновлений кросовер Corolla Cross
|США скасують суворі правила щодо викидів транспортних засобів
|Новий метод атаки на біометричну безпеку: Відбитки пальців можна відтворити за звуками
|EGS підбив підсумки року: 270 мільйонів активних користувачів, які витратили в магазині майже $1 млрд