Зеленський вніс до Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків.

Законопроєкт №11035 про внесення змін до глави XII "Прикінцеві положення" закону "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо строків строкової військової служби зареєстровано у Верховній Раді в четвер, повідомляє сайт парламенту.

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, глава держави пропонує унормувати під час дії в Україні воєнного стану можливість звільнення в запас військовослужбовців, які відслужили встановлені строки строкової військової служби. У записці зазначено, що це дасть змогу відправити в запас військовослужбовців, які відслужили встановлені строки строкової військової служби у 2024 році.

Згідно із запропонованими змінами, військовослужбовці-строковики, строк служби яких закінчився під час дії воєнного стану та службу яких продовжено понад встановлені строки, звільняються зі служби в запас "у строки, визначені указом президента України".