Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Іноземці зможуть служити у Нацгвардії. Зеленський підписав указ

09:39 22.02.2024 |

Право, Політика

 

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про дозвіл служити у Нацгвардії іноземцям та особам без громадянства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

В указі написано, що іноземці, які відповідають вимогам проходження військової служби, можуть прийняти добровільно до Нацгвардії України.

"Іноземці, які на законних підставах знаходяться на території України, раніше не судимі та відповідають вимогам проходження військової служби, визначеним Законом України "Про військовий обов'язок та військову службу", можуть бути прийняті у добровільному порядку (за контрактом) на військову службу до Національної гвардії України (далі - військова служба).", - вказано на сайті президента.

Іноземці можуть служити в армії за контрактом як на рядових посадах, так і на посадах сержантського та старшинського складу. Щоб проходити військову службу, іноземцям потрібно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем їх проживання або безпосередньо до військової частини, в якій хочуть проходити військову службу за контрактом.

"Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, до яких звернулися іноземці, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом у Національній гвардії України, направляють зазначених осіб до відповідних військових частин Національної гвардії України", - написано в указі президента.

Відбір на військову служби

Іноземцю для проходження військової служби потрібно:

Подати заяву:

* Заповнити заяву про бажання проходити службу за контрактом.
* Дати згоду на опрацювання своїх персональних даних.
* Дати згоду на перевірку наданої інформації.

Формат подання заяви у паперовому чи електронному вигляді.

Іноземці, які приймаються на військову службу, проходять:

* обов'язковий медичний огляд військово-лікарською комісією в закладі охорони здоров'я Міністерства внутрішніх справ України,
* професійно-психологічний відбір;
* здають визначені Міністерством внутрішніх справ України нормативи з фізичної підготовки.

"Також іноземці проходять обов'язковий медичний огляд військово-лікарською комісією в закладі охорони здоров'я Міністерства внутрішніх справ України, професійно-психологічний відбір та здають визначені Міністерством внутрішніх справ України нормативи з фізичної підготовки", - вказано в указі.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,6237
  0,1481
 0,38
EUR
 1
 41,7213
  0,1792
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3748  0,06 0,15 38,9107  0,02 0,05
EUR 41,4704  0,10 0,24 42,2470  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,5900  0,13 0,34 38,6000  0,13 0,34
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес