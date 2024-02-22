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Іноземці зможуть служити у Нацгвардії. Зеленський підписав указ
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про дозвіл служити у Нацгвардії іноземцям та особам без громадянства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.
В указі написано, що іноземці, які відповідають вимогам проходження військової служби, можуть прийняти добровільно до Нацгвардії України.
"Іноземці, які на законних підставах знаходяться на території України, раніше не судимі та відповідають вимогам проходження військової служби, визначеним Законом України "Про військовий обов'язок та військову службу", можуть бути прийняті у добровільному порядку (за контрактом) на військову службу до Національної гвардії України (далі - військова служба).", - вказано на сайті президента.
Іноземці можуть служити в армії за контрактом як на рядових посадах, так і на посадах сержантського та старшинського складу. Щоб проходити військову службу, іноземцям потрібно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем їх проживання або безпосередньо до військової частини, в якій хочуть проходити військову службу за контрактом.
"Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, до яких звернулися іноземці, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом у Національній гвардії України, направляють зазначених осіб до відповідних військових частин Національної гвардії України", - написано в указі президента.
Відбір на військову служби
Іноземцю для проходження військової служби потрібно:
Подати заяву:
* Заповнити заяву про бажання проходити службу за контрактом.
* Дати згоду на опрацювання своїх персональних даних.
* Дати згоду на перевірку наданої інформації.
Формат подання заяви у паперовому чи електронному вигляді.
Іноземці, які приймаються на військову службу, проходять:
* обов'язковий медичний огляд військово-лікарською комісією в закладі охорони здоров'я Міністерства внутрішніх справ України,
* професійно-психологічний відбір;
* здають визначені Міністерством внутрішніх справ України нормативи з фізичної підготовки.
"Також іноземці проходять обов'язковий медичний огляд військово-лікарською комісією в закладі охорони здоров'я Міністерства внутрішніх справ України, професійно-психологічний відбір та здають визначені Міністерством внутрішніх справ України нормативи з фізичної підготовки", - вказано в указі.
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