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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міноборони розробляє застосунок «Армія+» для військових: в чому його переваги

 

Команда ІТ-фахівців Міністерства оборони України розробляє мобільний застосунок "Армія+" для військовослужбовців. Реліз очікується влітку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністерства.

Окрім документів та послуг, застосунок надаватиме можливість військовим підписати та відправити стандартизовані шаблони рапортів в декілька кліків.

Як пояснив міністр оборони України Рустем Умєров, ідея щодо створення застосунку з'явилась після того, як бійці почали скаржитись на надмірну паперову роботу - заповнення паперових журналів чи безкінечні рапорти.

Також у застосунку "Армія+" будуть:

* електронне посвідчення захисника, яке спрощує доступ до е-послуг та бойових систем;
* комплексна база знань, яка є джерелом достовірної інформації щодо проходження служби;
* форми зворотного зв'язку - для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних;
* навчальні онлайн курси для саморозвитку.

"Щодня військові витрачають купу часу на подання рапортів та іншу паперову рутину. Завдяки застосунку рапорти стануть автоматичними та зручними. Ми створюємо систему, яка чує кожного. Наше бачення - боєздатне військо завдяки взаємодовірі та інноваціям", - наголосила заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Зазначається, що запуск застосунку очікується вже влітку.

Новий законопроєкт про мобілізацію

30 січня уряд повторно вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Документом, зокрема, пропонується змінити порядок її проведення.

У проєкті закону містяться норми щодо зміни правила виїзду військовозобов'язаних за кордон, стосовно надання "броні" від призову для українців, щодо дозволу надсилати повістки через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.

Як розповів спікер Верховної ради Руслан Стефанчук, народні депутати мають 14 днів між першим й другим читанням законопроєкту про мобілізацію для того, щоб внести свої правки у нього.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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