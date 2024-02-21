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АНАЛІТИКА

У Раду внесли законопроєкт про штрафи для водіїв за шини не за сезоном

 

В Україні на законодавчому рівні зобов'яжуть водіїв змінювати шини з літніх на зимові. У Верховній Раді 20 лютого зареєстровано законопроєкт №11029, який передбачає посилення відповідальності у сфері безпеки дорожнього руху.

Документ, який розробили за участі Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції, зокрема, передбачає внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення.

За використання шин, що не відповідають сезонності, передбачено штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн).

Штраф за повторне порушення пропонують встановити на рівні від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів (3400-8500 грн) з позбавленням права керування транспортними засобами від 3 до 6 місяців.

Зараз Україна входить до числа тих країн, в яких зимові шини не є обов'язковими. Існують вимоги лише щодо їхньої якості.

Однак за температур нижче ніж +7°С літня гума "дубіє" і втрачає свої властивості, автомобіль стає менш керованим, збільшується його гальмівний шлях.

А зимова гума має набагато краще зчеплення з дорогою, особливо, коли сніг та ожеледь.

У Патрульній поліції вважають, що запровадження на законодавчому рівні обов'язковості заміни літньої шини на зимову може суттєво поліпшити ситуацію на дорогах країни в холодний період та зменшити кількість ДТП.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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