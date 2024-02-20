Мобілізація техніки. Рада готує поправки до законопроєкту Кабміну

Верховна Рада збирається пом'якшити норми щодо використання техніки підприємств, прописані в урядовому законопроєкті №10499 про мобілізацію. Про це LIGA.net розказала перша заступниця голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко (Голос).

Зараз законопроєкт передбачає, що Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повинна буде надати до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військкоматів) інформацію про зареєстровані трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні машини, сільськогосподарську техніку, які можуть знадобитися Силам оборони.

З моменту оголошення загальної мобілізації ці транспортні засоби, згідно з проєктом, забороняється переміщати між областями та за кордон. Заборона може бути й на передання прав власності, оренду (лізинг), надання транспорту як застави перед банками.

"Заборона просто паралізує [агросектор і будівництво]. Так, ЗСУ потрібна техніка. Але великі господарства і так допомагають Силам оборони. Питання до форми - як це прописали", - сказала депутатка.

З її слів, практично всі фракції у Раді висловилися проти цього розділу. Зараз у парламенті шукають формулювання, яке б задовольнило і військових, і будівельний та агросектори.

Правки щодо мобілізації техніки вже подали, сказав LIGA.net член Комітету Верховної Ради з питань правової політики Ігор Фріс.

"Щодо заборони укладати договори про оренду та найм транспортних засобів - будемо намагатися виключити цю норму. Якщо на засіданні комітету правки не приймуть, їх будуть ставити на голосування на пленарному засіданні", - додає нардеп.