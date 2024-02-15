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Стефанчук озвучив терміни другого читання законопроекту про мобілізацію
Народні депутати мають 14 днів між першим та другим читанням законопроекту про мобілізацію для того, щоб внести свої правки у нього.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Верховної ради Руслана Стефанчука в ефірі національного телемарафону.
За його словами, після того, як нардепи внесуть свої правки у законопроект - його буде передано на розгляд у відповідний комітет.
"Як тільки комітет буде готовий (винесуть на друге читання - ред.), але все одно це буде не раніше 21 лютого, бо це останній день, коли можна подавати поправки до цього законопроекту. Враховуючи те, який широкий коридор цих поправок, я думаю, комітету потрібен буде деякий час на врахування чи не врахування цих поправок", - сказав Стефанчук.
Новий законопроєкт про мобілізацію
Нагадаємо, 30 січня уряд повторно вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Документом, зокрема, пропонується змінити порядок її проведення.
У проєкті закону містяться норми щодо зміни правила виїзду військовозобов'язаних за кордон, стосовно надання "броні" від призову для українців, щодо дозволу надсилати повістки через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.
Голова антикорупційного комітету ВРУ Анастасія Радіна повідомила, що нардепи виявили у новому законопроєкті норми, які можуть породжувати вибірковість чи корупцію.
При цьому омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець вчора виступив із заявою, що оновлений законопроєкт про мобілізацію містить низку спірних норм. Зокрема, він порушує норми Конституції та міжнародні угоди в галузі прав людини.
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