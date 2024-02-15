Стефанчук: Рада ухвалить закон про лобізм найближчим часом

Верховна Рада ухвалить законопроєкт про лобізм у цілому найближчим часом, упевнений спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.

"Ми очікуємо поетапно результатів, пов'язаних зі скринінгом того, що Україна зробила... Залишився ще тільки... закон про лобізм. Я думаю, найближчим часом ми його ухвалимо, тому що до березня ми маємо відзвітувати і про це", - сказав Стефанчук в ефірі національного телемарафону в середу ввечері.

Як повідомлялося, законопроєкт про лобізм у першому читанні Верховна Рада ухвалила 10 січня. Ухвалення цього законопроєкту є однією з вимог Єврокомісії, виконання якої необхідне для вступу України до ЄС.