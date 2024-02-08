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АНАЛІТИКА

Зеленський підписав закон, який спрощує списання військового майна в Збройних Силах

22:55 07.02.2024 |

Право

 

Президент Володимир Зеленський 6 лютого підписав закон про спрощення процедури списання військового майна у Збройних Силах України. Про це повідомляється у картці відповідного законопроєкту №10039 на сайті парламенту.

Верховна Рада ухвалила його ще чотири місяці тому - на початку жовтня 2023 року.

Документ дозволяє під час воєнного стану списувати закріплене за військовою частиною майно вартістю до 1,7 млн грн наказом командира. Для цього не потрібні будуть ніякі затвердження та погодження. Це стосується усієї номенклатури військового майна - від аптечок до дронів, але крім зброї.

Командир військової частини у більшості випадків буде вирішувати - потрібно розслідувати обставини втрати майна чи ні.

Якщо майно було втрачене внаслідок бойових дій, воно списується єдиним актом з описом події та переліком. Його мають підписати щонайменше два учасники або свідки події (за наявності) та затвердити командувач відповідного виду Збройних Сил. Командуванню встановлені конкретні строки для ухвалення рішень, щоб ці документи там не накопичувалися і не зависали.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Для його реалізації Міністерство оборони повинно буде розробити відповідні підзаконні акти.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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