Фінансові новини
- |
- 08.02.24
- |
- 03:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський підписав закон, який спрощує списання військового майна в Збройних Силах
22:55 07.02.2024 |
Президент Володимир Зеленський 6 лютого підписав закон про спрощення процедури списання військового майна у Збройних Силах України. Про це повідомляється у картці відповідного законопроєкту №10039 на сайті парламенту.
Верховна Рада ухвалила його ще чотири місяці тому - на початку жовтня 2023 року.
Документ дозволяє під час воєнного стану списувати закріплене за військовою частиною майно вартістю до 1,7 млн грн наказом командира. Для цього не потрібні будуть ніякі затвердження та погодження. Це стосується усієї номенклатури військового майна - від аптечок до дронів, але крім зброї.
Командир військової частини у більшості випадків буде вирішувати - потрібно розслідувати обставини втрати майна чи ні.
Якщо майно було втрачене внаслідок бойових дій, воно списується єдиним актом з описом події та переліком. Його мають підписати щонайменше два учасники або свідки події (за наявності) та затвердити командувач відповідного виду Збройних Сил. Командуванню встановлені конкретні строки для ухвалення рішень, щоб ці документи там не накопичувалися і не зависали.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Для його реалізації Міністерство оборони повинно буде розробити відповідні підзаконні акти.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада зробила перший крок до вирішення проблеми з прибутком оборонних підприємств
|ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про мобілізацію
|РФ запускала балістичні ракети КНДР проти України дев'ять разів, - США в ООН
|Рада спростила зміну цільового призначення землі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Нацбанк планує дозволити бізнесу сплачувати відсотки західним кредиторам, - EBA
|Україна розпочне торгівлю електрикою зі Словаччиною та Угорщиною. Є дати перших аукціонів
|Через Prozorro у січні замовники організували тендерів на ₴58 мільярдів
|Швеція виділила €26,4 мільйона на підтримку проєктів енергоефективності в Україні
|Зеленський підписав закон, який спрощує списання військового майна в Збройних Силах
|Нацбанк пропонує змінити законодавство про бюро кредитних історій
Бізнес
|Hyundai презентував оновлений кросовер Bayon
|Apple запропонувала понад 600 програм, створених спеціально для Vision Pro — Netflix і YouTube, як і очікувалось, відсутні
|Sony заборонила активувати свої відеоігри в Steam для користувачів з РФ та Білорусі
|Шахраї виманили 26 мільйонів доларів з компанії завдяки deepfake відео дзвінку на основі ШІ - SCMP
|Південна Корея вступає в «чипові перегони»
|ШІ знайшов величезне родовище міді у Замбії
|У ЄС досягли угоди щодо першого у світі обов’язкового регулювання штучного інтелекту