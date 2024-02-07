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АНАЛІТИКА

Рада продовжила мораторій на банкрутство державних шахт

16:48 07.02.2024 |

Право

 

Верховна Рада продовжила дію мораторію на відкриття виконавчих проваджень, примусове стягнення коштів та порушення справ про банкрутство державних вугледобувних підприємств.

За ухвалення відповідного законопроєкту №10086 у другому читанні проголосували 243 нардепи, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Метою ухвалення законопроєкту у пояснювальній записці вказане "недопущення ліквідації вугледобувних підприємств, що перебувають у державній власності, шляхом встановлення мораторію на їх банкрутство на період до 1 січня 2025 року".

Крім того, ухвалений закон передбачає запровадження мораторію на стягнення боргів, арешт майна та коштів у виконавчих провадженнях, за якими боржником є держпідприємство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

Також закон передбачає зупинення виконавчих дій та заходів примусового виконання рішень (у тому числі накладення арешту на майно та кошти) операторів систем розподілу ("обленерго"), які здійснюють розподіл електричної енергії на окупованих територіях, а також територіях, де станом на кінець 2023 року велися бойові дії.

Як повідомлялося, заборгованість державних вугледобувних підприємств за електроенергію досягла 14 мільярдів гривень і постійно зростає, розповідав це перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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