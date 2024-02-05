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Зеленський вніс у Раду законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкти законів про затвердження указів голови держави про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації.
Відповідні законопроєкти №10456 та №10457 від 5 лютого опубліковані на сайті парламенту.
Ними пропонується продовжити строк дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні з 05 години 30 хвилин 14 лютого 2024 року строком на 90 діб.
Як додав перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, пропонується, щоб воєнний стан продовжили до 13 травня 2024 року.
"Для продовження треба схвалення Парламенту, де голосування заплановано вже на середину найближчого тижня. Це буде вже десяте голосування парламенту за воєнний стан з початку війни", - уточнив нардеп.
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