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Комітет Ради підтримав законопроєкт про розмитнення авто у «Дії»
14:01 02.02.2024 |
Комітет Верховної Ради з фінансів податкової та митної політики рекомендував Раді прийняти за основу законопроєкт №10380, який передбачає виключення людського фактору з процесу розмитнення авто.
Про це повідомив у Telegram голова комітету, нардеп Данило Гетманцев.
"Законопроєкт розроблено з метою забезпечення зручності подачі електронної митної декларації для митного оформлення легкового автомобіля завдяки використанню засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг протягом періоду до набуття Україною статусу членства в ЄС", - зазначив Гетманцев.
За його словами, законопроєкт передбачає модель митного оформлення авто, яка ліквідує можливість маніпулювання з вартістю легкового автомобіля.
Гетманцев додав, що при запровадженні нової моделі ліквідуються схеми із:
* зазначення неіснуючих пошкоджень та несправностей легкового автомобіля;
* зміни модифікації легкового автомобіля;
* підробки договорів купівлі-продажу легкового автомобіля (купчих, інвойсів);
* зміни показників одометра (штучне збільшення або зменшення пробігу легкового автомобіля).
Законопроєкт передбачає можливість подання електронної митної декларації через "Дію". А також - запровадити електронну базу даних для коригування митної вартості транспортних засобів, яка міститиме інформацію про митну вартість нових легкових автомобілів з урахуванням марки, моделі, об'єму циліндрів двигуна, типу пального.
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