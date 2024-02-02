Комітет Ради підтримав законопроєкт про розмитнення авто у «Дії»

Комітет Верховної Ради з фінансів податкової та митної політики рекомендував Раді прийняти за основу законопроєкт №10380, який передбачає виключення людського фактору з процесу розмитнення авто.

Про це повідомив у Telegram голова комітету, нардеп Данило Гетманцев.

"Законопроєкт розроблено з метою забезпечення зручності подачі електронної митної декларації для митного оформлення легкового автомобіля завдяки використанню засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг протягом періоду до набуття Україною статусу членства в ЄС", - зазначив Гетманцев.

За його словами, законопроєкт передбачає модель митного оформлення авто, яка ліквідує можливість маніпулювання з вартістю легкового автомобіля.

Гетманцев додав, що при запровадженні нової моделі ліквідуються схеми із:

* зазначення неіснуючих пошкоджень та несправностей легкового автомобіля;

* зміни модифікації легкового автомобіля;

* підробки договорів купівлі-продажу легкового автомобіля (купчих, інвойсів);

* зміни показників одометра (штучне збільшення або зменшення пробігу легкового автомобіля).

Законопроєкт передбачає можливість подання електронної митної декларації через "Дію". А також - запровадити електронну базу даних для коригування митної вартості транспортних засобів, яка міститиме інформацію про митну вартість нових легкових автомобілів з урахуванням марки, моделі, об'єму циліндрів двигуна, типу пального.