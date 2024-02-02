Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Комітет Ради підтримав законопроєкт про розмитнення авто у «Дії»

14:01 02.02.2024 |

Право

 

Комітет Верховної Ради з фінансів податкової та митної політики рекомендував Раді прийняти за основу законопроєкт №10380, який передбачає виключення людського фактору з процесу розмитнення авто.

Про це повідомив у Telegram голова комітету, нардеп Данило Гетманцев.

"Законопроєкт розроблено з метою забезпечення зручності подачі електронної митної декларації для митного оформлення легкового автомобіля завдяки використанню засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг протягом періоду до набуття Україною статусу членства в ЄС", - зазначив Гетманцев.

За його словами, законопроєкт передбачає модель митного оформлення авто, яка ліквідує можливість маніпулювання з вартістю легкового автомобіля.

Гетманцев додав, що при запровадженні нової моделі ліквідуються схеми із:

* зазначення неіснуючих пошкоджень та несправностей легкового автомобіля;
* зміни модифікації легкового автомобіля;
* підробки договорів купівлі-продажу легкового автомобіля (купчих, інвойсів);
* зміни показників одометра (штучне збільшення або зменшення пробігу легкового автомобіля).

Законопроєкт передбачає можливість подання електронної митної декларації через "Дію". А також - запровадити електронну базу даних для коригування митної вартості транспортних засобів, яка міститиме інформацію про митну вартість нових легкових автомобілів з урахуванням марки, моделі, об'єму циліндрів двигуна, типу пального.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,6047
  0,0420
 0,11
EUR
 1
 40,6695
  0,0372
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6159  0,01 0,04 38,1455  0,01 0,02
EUR 40,8591  0,11 0,27 41,6555  0,06 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6100  0,05 0,15 37,6300  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес