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АНАЛІТИКА

Комітет Ради запропонував ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор

14:49 01.02.2024 |

Право

 

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити за основу урядовий законопроєкт №9256 про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев у Telegram.

"Законопроєкт спрямований на вдосконалення державного регулювання у сфері регулювання ринку азартних ігор та лотерей, встановлення справедливої та прозорої процедури ліцензування бізнесу у сфері азартних ігор", - пояснив він.

Водночас документ передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

"Відсутність системи онлайн моніторингу, численні скандали та блокування, неналежний контроль за галуззю свідчить про те, що створення КРАІЛ помилкою. Погоджуюсь з Кабінетом Міністрів. Помилки треба виправляти", - підсумував нардеп.

Як повідомлялося, у січні уряд доручив провести службове розслідування щодо голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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