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Кабмін спростив призначення виплат родинам полеглих героїв
08:56 31.01.2024 |
Кабінет Міністрів спростив систему виплат сім'ям полонених, зниклих безвісти та загиблих військовослужбовців.
Відповідну постанову "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів від 30 листопада 2016 р. №884 і від 28 лютого 2022 р. №168" уряд ухвалив на своєму засіданні сьогодні, повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
Завдяки цим змінам Міноборони отримує спрощений доступ до деяких державних реєстрів та можливості електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.
"Це дозволить оперативно встановлювати членів родини, яким належить грошове забезпечення військовослужбовців, захоплених у полон або зниклих безвісти. Зміни також стосуються встановлення повного кола членів сім'ї загиблих, яким належить одноразова грошова допомога в розмірі 15 мільйонів гривень", - уточнили у міністерстві.
Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова запевнила, що це значно спростить і прискорить призначення виплат родинам військовослужбовців.
"Наша чітка позиція: родичі загиблих, зниклих безвісти або полонених воїнів не мають витрачати час та зусилля на доведення очевидних для них речей. Якщо у держави є така інформація - це відбуватиметься автоматично після відповідної перевірки громадян. Взаємодія із державними реєстрами створює саме таку систему", - зауважила заступниця міністра.
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