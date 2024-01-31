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АНАЛІТИКА

У Раді запропонували нову умову для консульських послуг військовозобов'язаним українцям

08:44 31.01.2024 |

Право

 

У Верховну ради України внесли законопроект про мобілізацію. Зокрема, він передбачає, що надавати консульські послуги військовозобов'язаним українцям будуть лише за умови наявності військово-облікових документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект.

Консульські послуги

Законопроектом пропонується, що частину консульських послуг для громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років надаватимуть у разі наявності військово-облікових документів. Їхню дійсність перевірятиме консульський чиновник.

При цьому наявність військово-облікових документів не є обов'язковою у разі:

* оформлення посвідчення особи на повернення до України;
* консульських послуг для дітей громадянина України, другий з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства;
* нотаріальних дій щодо оформлення спадщини;
* консульських послуг для громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном.

Отримання паспорта

Також у документі передбачено, що оформлення паспорта громадянина України або закордонного паспорта для осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років можливе за наявності військово-облікових документів. Дійсність документів перевіряється працівником відокремленого підрозділу.

Перевірка військово-облікових документів

При цьому українців хочуть зобов'язати носити з собою військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу. Їх можуть перевіряти співробітники територіальних центрів комплектування чи поліції, а також прикордонники.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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