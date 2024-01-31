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АНАЛІТИКА

Кабмін пропонує відправляти обмежено придатних до військової служби на повторний медогляд протягом дев'яти місяців

10:03 31.01.2024 |

Право, Політика

 

Кабінет міністрів України має відправляти на повторне медичне обстеження громадян, раніше визнаних обмежено придатними до проходження військової служби.

Відповідну норму містить розділ "Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту №10449, зареєстрованого у Верховній Раді 30 січня.

Такі громадяни будуть зобов'язані пройти повторний медогляд протягом дев'яти місяців з дня набрання чинності цим законопроектом. За результатами обстеження визначатиметься їхня придатність до військової служби.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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