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Профільний комітет ВР рекомендує ухвалити у 2-му читанні законопроєкт про спрощення зміни цільового призначення земділянок
22:50 26.01.2024 |
Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики рекомендує до розгляду в другому читанні законопроєкт, яким спрощується процедура зміни цільового призначення землі під промислове будівництво, повідомив заступник голови парламентського комітету з економічного розвитку Дмитро Кисилевський у фейсбуці.
За його словами, законопроєкт №9627 про внесення змін до деяких законодавчих актів України для залучення інвестицій з метою швидкої відбудови країни передбачає кардинальне спрощення процедури зміни цільового призначення землі з сільськогосподарської на промислову.
"Прискорення та скасування певних процедур дасть змогу скоротити час від подання заявки на зміну цільового призначення землі під будівництво заводу до її затвердження з одного-трьох років до півтора місяця. Це буде дуже актуально, коли в Україні почнеться післявоєнна відбудова економіки. Ми маємо запропонувати інвесторам зручну й швидку процедуру виділення землі під промислові об'єкти", - написав він.
Народний депутат стверджує, що ухвалення цього закону дасть змогу ліквідувати багатомільярдний корупційний ринок для чиновників, які поколіннями заробляли на "прискоренні" дозволів.
"Ця ініціатива є одним з елементів Плану розвитку переробної промисловості в Україні. У цьому ж пакеті рішень мої ініціативи щодо страхування воєнних ризиків, компенсації капітальних інвестицій через податки, розвиток індустріальних парків, локалізація під час публічних закупівель та інші", - резюмував Кисилевський, який був автором підтриманого законопроєкту.
Як повідомлялося, із середини 2022 року спрощена процедура зміни цільового призначення землі діє для релокованих підприємств, мультимодальних терміналів, портів на Дунаї, житла для ВПО, інженерно-комунікаційних мереж, об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури.
Законопроєкт №9627 розширює дію спрощеної процедури на об'єкти промисловості й енергетики.
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