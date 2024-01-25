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КРАІЛ пропонує Раді дозволити командирам військових вносити бійців до реєстру ігроманів
11:52 25.01.2024 |
Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей пропонує внести командирів батальйонів ЗСУ до переліку осіб, які можуть внести "гравців" серед підлеглих у реєстр осіб, яким буде обмежений доступ до участі в азартних іграх.
Про це голова КРАІЛ Іван Рудий написав у своєму Facebook.
"Обмежити доступ до участі в азартних іграх ми в Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей не можемо, бо це є порушенням конституційних прав. Єдиний вихід - це внести "затятого гравця" до реєстру осіб, яким буде обмежений доступ до участі в азартних іграх", - зазначає чиновник.
Однак за законом внести особу такого до списку можуть лише члени сім'ї першого ступеня споріднення.
"Але саме на передовій, хто як не командир, відіграє цю роль? Саме він солдату - і батько, і брат, і син", - констатує Рудий.
Він звернувся до Верховної Ради з ініціативою внести відповідні зміни до законодавства, які дозволять внести до цього переліку вищезазначених осіб ще й командирів батальйонів.
"Але наголошую, що це стосується лише легальних сайтів, які працюють на ринку. Після внесення відповідних змін гравець-військовослужбовець із подання командира буде внесений до відповідного реєстру та буде обмежений у доступі до участі в азартних іграх. Що ж стосується нелегальних гральних сайтів, то це відповідальність кожної окремої людини", - резюмував він.
Також голова КРАІЛ наголосив, що військовослужбовець, який використовує нелегальні сайти має розуміти, що таке казино може під прикриттям фінансувати агресора, використовувати персональні дані та дані геолокації.
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