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АНАЛІТИКА

Голова комітету ВР Гетманцев пропонує підвищити поріг декларування відправлень за кордон до EUR1 тис.

19:56 24.01.2024 |

Право

 

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує підвищити поріг вартості товарів, які пересилаються фізособами-підприємцями (ФОП) і підприємствами за кордон без декларування, зі EUR150 до EUR1 тис.

Відповідну пропозицію він подав на зустрічі з бізнесом, поштовими та експрес-перевізниками, а також представниками Національного банку України, Міністерства фінансів і Державної митної служби в середу.

"Наразі обов'язок для подання митної декларації бізнесом існує для товарів вартістю понад 150 євро. Вважаю за доцільне збільшити такий поріг до 1000 євро. Це зменшить витрати бізнесу та прискорить логістику",- написав Гетманцев у своєму телеграм-каналі.

За його словами, наступного тижня відбудеться аналогічна зустріч, де обговорюватимуть зміни до законодавства щодо питання підвищення порога ціни для декларування відправлень.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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