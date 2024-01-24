Міноборони ініціювало звільнення від ПДВ і мита ввезення пікапів для ЗСУ

Міністерство оборони України (МО) направило листа парламентському комітету з питань фінансів, податкової та митної політики із проханням звільнити від мита і сплати податку на додану вартість (ПДВ) ввезення автомобілів-пікапів для Збройних сил України (ЗСУ).

Як повідомила радниця заступника міністра оборони Богдана Ярова на фейсбук-сторінці у середу, лист із проханням дозволити ввезення пікапів під контракти МО за нульовою ставкою і звільнити його від сплати ПДВ надіслали офіційно на ім'я голови фінкомітету Данила Гетманцева.

При цьому вона подякувала Гетманцеву за швидке реагування і передання цього запиту до Міністерства фінансів на узгодження, після чого Верховна Рада "має їх проголосувати".

Ярова нагадала, що вперше оголошений (наприкінці грудня-2023 року - ІФ-У) Агентством оборонних закупівель Міноборони тендер на закупівлю 1016 пікапів більш ніж за 1,7 млрд грн було скасовано після "гучного скандалу" під тиском громадськості.

"Щоб не давати орієнтир ринку, скільки коштів МО може витратити на пікапи, а щоб ринок дав свою зважену ціну, вирішено провести аукціон із нульовою ставкою очікуваної вартості. І ми бачимо вже більш наближені до реальності ціни", - написала Ярова, додавши до допису фото із переліком пропонованих автомобілів і цінами (але з ПДВ).

Водночас вона наголошує, що дистриб'ютор, який завозить машину, має сплатити мито 12% і ПДВ 20%, що збільшує ціну автомобіля (з урахуванням мультиплікатора на 35%), тоді як волонтер, який завозить таку саму машину (за умови надання на митниці листа військової частини-одержувача), розмитнює її за нульовою ставкою мита, і без ПДВ.

"Якщо взяти першу за номером машину в списку (пропозицій - ІФ-У), за ціною 1,164 млн грн і відняти мито і ПДВ, то таку машину буде закуплено за ціною 814,8 тис. грн - це приблизно $20,9 тис., або нормальна ціна для нового пікапа", - навела приклад радниця заступника міністра оборони.