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АНАЛІТИКА

Рада запровадила акциз на нікотинові паучі

22:47 16.01.2024 |

Право

 

Депутати Верховної Ради схвалили в цілому законопроєкт №10321-1 про приведення деяких норм у відповідність до закону України "Про Митний тариф України" та уточнення окремих положень. Документ запроваджує акциз для нової категорії групи підакцизних товарів - нікотинових подушечок ("паучів").

"Однією з новел законопроєкту є виокремлення та оподаткування нової категорії групи підакцизних товарів (так званих нікотинових подушечок "паучів"). Це принесе бюджету додатково 300 млн грн у рік", - повідомив ініціатор законопроєкту, голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

Нікотинові подушечки набирають популярності в Україні та створюють конкуренцію електронним сигаретам.

Нікотинові паучі мають форму невеликих мішечків, які кладуться до рота для швидкого всмоктування нікотину. Таким чином подушечки замінюють традиційне куріння, їх можна використовувати будь-де.

Паучі відрізняються від сигарет відсутністю смолистих речовин, що характеризує цей товар як безпечніший.

Але вони, як і цигарки, містять шкідливий нікотин, тому подушечки не можуть використовуватися людьми молодше 18 років.

Раніше повідомлялося, з 11 січня в Україні набули чинності нові норми щодо маркування пачок тютюнових виробів у межах імплементації європейського законодавства.
За матеріалами: Економічна правда
 

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