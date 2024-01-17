Рада запровадила акциз на нікотинові паучі

Депутати Верховної Ради схвалили в цілому законопроєкт №10321-1 про приведення деяких норм у відповідність до закону України "Про Митний тариф України" та уточнення окремих положень. Документ запроваджує акциз для нової категорії групи підакцизних товарів - нікотинових подушечок ("паучів").

"Однією з новел законопроєкту є виокремлення та оподаткування нової категорії групи підакцизних товарів (так званих нікотинових подушечок "паучів"). Це принесе бюджету додатково 300 млн грн у рік", - повідомив ініціатор законопроєкту, голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

Нікотинові подушечки набирають популярності в Україні та створюють конкуренцію електронним сигаретам.

Нікотинові паучі мають форму невеликих мішечків, які кладуться до рота для швидкого всмоктування нікотину. Таким чином подушечки замінюють традиційне куріння, їх можна використовувати будь-де.

Паучі відрізняються від сигарет відсутністю смолистих речовин, що характеризує цей товар як безпечніший.

Але вони, як і цигарки, містять шкідливий нікотин, тому подушечки не можуть використовуватися людьми молодше 18 років.

Раніше повідомлялося, з 11 січня в Україні набули чинності нові норми щодо маркування пачок тютюнових виробів у межах імплементації європейського законодавства.