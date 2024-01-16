Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада розблокувала підписання закону про легалізацію медичного канабісу

16:47 16.01.2024 |

Право

 

Верховна Рада розблокувала підписання законопроєкту №7457 "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни".

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Він пояснив, що постанова №7457п про скасування рішення про прийняття відповідного закону не набрала мінімально необхідної кількості голосів, після цього документ можна відправити на підпис президенту.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №7457 про використання ліків на основі канабісу 21 грудня 2023 року. Однак народні депутати фракції "Батьківщина" заблокували його підписання.

Закон має створити умови для законного обмеженого обігу канабісу для використання в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності, а також сприяти підвищенню рівня та якості медичного обслуговування населення шляхом застосування більш ефективних лікарських засобів на основі канабісу.

Нагадаємо, згідно з опублікованими партією "Слуга народу" попередніми результатами опитування "5 питань від президента", проведеного під час місцевих виборів ще восени 2020 року, легалізацію каннабісу з медичною метою підтримали 64,88% респондентів, проти виступили 29,53% опитаних.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,9247
  0,0606
 0,16
EUR
 1
 41,2848
  0,1915
 0,46

Курс обміну валют на сьогодні, 11:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0596  0,02 0,05 38,7681  0,06 0,16
EUR 41,7623  0,05 0,12 42,6042  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9200  0,12 0,30 37,9550  0,10 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес