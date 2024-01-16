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Рада розблокувала підписання закону про легалізацію медичного канабісу
16:47 16.01.2024 |
Верховна Рада розблокувала підписання законопроєкту №7457 "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни".
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
Він пояснив, що постанова №7457п про скасування рішення про прийняття відповідного закону не набрала мінімально необхідної кількості голосів, після цього документ можна відправити на підпис президенту.
Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №7457 про використання ліків на основі канабісу 21 грудня 2023 року. Однак народні депутати фракції "Батьківщина" заблокували його підписання.
Закон має створити умови для законного обмеженого обігу канабісу для використання в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності, а також сприяти підвищенню рівня та якості медичного обслуговування населення шляхом застосування більш ефективних лікарських засобів на основі канабісу.
Нагадаємо, згідно з опублікованими партією "Слуга народу" попередніми результатами опитування "5 питань від президента", проведеного під час місцевих виборів ще восени 2020 року, легалізацію каннабісу з медичною метою підтримали 64,88% респондентів, проти виступили 29,53% опитаних.
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