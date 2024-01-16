Рада провалила запровадження штрафів за порушення комендантської години

Верховна Рада не змогла ухвалити закон, який передбачає запровадження штрафів за порушення громадянами комендантської години, а підприємствами - спеціального режиму роботи під час воєнного стану.

Відповідний законопроєкт №10195 у другому читанні не набрав мінімально необхідної кількості голосів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

"Рада не прийняла в цілому №10195 щодо адміністративної відповідальність за порушення громадянами комендантської години. За лише 214 голосів. Буде повторне друге", - написав депутат.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні ще 9 грудня 2023 року.

Він передбачав запровадження штрафів за порушення комендантської години у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 8,5 тис. до 17 тис. грн. Повторне порушення протягом року передбачає штраф у 1000-2000 НМДГ, тобто від 17 тис. до 34 тис. грн.

За порушення суб'єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії військового стану пропонувалося штрафувати керівника суб'єкта господарювання/фізичну особу-підприємця на 3 000 - 6 000 неоподатковуваних мінімумів (51 тис.-102 тис. грн). За повторне - 10 000-20 000 неоподатковуваних мінімумів (від 170 тис. грн до 340 тис. грн).

Законопроєкт був розроблений спільно із Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією України.