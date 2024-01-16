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АНАЛІТИКА

ВР удосконалила порядок військового обліку та отримання УБД

14:40 16.01.2024 |

Право

 

Верховна Рада удосконалила порядок опрацювання та використання даних у державних реєстрах для військового обліку та отримання статусу учасника бойових дій (УБД) під час дії воєнного стану.

Ухвалення відповідного законопроєкту №10062 у другому читанні та в цілому підтримали 249 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це свідчить пряма трансляція засідання ВР, яку в соціальній мережі тікток веде член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Законопроєкт, зокрема, пропонує систематизувати роботу державних реєстрів і забезпечити обмін даними між цими реєстрами.

Водночас реєстр доповнять максимально повними даними про кожного захисника, буде розширено перелік інституцій, які мають доступ до реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів, та налаштовано обмін цими даними так, щоб захисник міг подавати запити в електронній формі, а всі відповідальні посадові особи мали доступ до даних у реєстрі.

Крім того, до держреєстрів не вноситимуть персональних даних призовників, військовозобов'язаних і резервістів, що стосуються інформації про виїзд за межі України та повернення назад, відомостей про примусове виконання рішення щодо боржника (реквізити й відомості виконавчого документа) та інших персональних даних, які дають змогу ідентифікувати особу.

Законопроєкт також забороняє збір відомостей про членів сімей військовослужбовців без їх згоди.

Законопроєкт також упорядковує процедуру автоматичного отримання військовослужбовцями статусу учасника бойових дій (УБД).

Більшість положень ухваленого законопроєкту наберуть чинності наступного дня після його опублікування в парламентській газеті "Голос України".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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