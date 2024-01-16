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Оновлений законопроєкт про мобілізацію внесуть на розгляд парламенту найближчими тижнями - Міноборони

23:44 15.01.2024 |

Право, Політика

 

Уряд внесе оновлений законопроєкт про мобілізацію на розгляд Верховної Ради за кілька тижнів, повідомила заступник міністра оборони Наталія Калмикова в ефірі загальнонаціонального телемарафону в понеділок.

"Ми б хотіли, щоб оновлений законопроєкт про мобілізацію з'явився в парламенті найближчим часом. Ми б хотіли, щоб це було протягом днів, але ми розуміємо, що це буде кілька тижнів", - сказала Калмикова.

Пізніше вона уточнила, що "питання тижнів, мається на увазі, не винесення до Верховної Ради, це тижнів, можливо, місяць і трохи більше для початку вже реалізації".

"Головна ідея законопроєкту залишається незмінною - ми повинні дати відпочинок тим, хто воює на передовій із 2022 року, і навіть раніше. Для цього нам треба встановити норми, які дадуть можливість проводити не тільки звільнення людей, а й вирішити питання заміни людей на фронті. Головне при цьому - посилити напрямок підготовки. Кардинально за своєю ідеєю законопроєкт не змінюється. Змінюються підходи до окремих категорій громадян", - наголосила заступниця міністра.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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