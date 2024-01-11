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АНАЛІТИКА

В Україні спростили імпорт радіолокаційних комплексів для ЗСУ

23:00 10.01.2024 |

Право

 

Президент Володимир Зеленський підписав законопроекти про спрощення імпорту засобів радіолокаційної боротьби. Тепер вони будуть звільнені від ПДВ та мита.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картки законопректів №10341 та №10342.

Вкінці грудня, 2023 року, Верховна Рада підтримала два законопроекти, які дозволять звільнити від оподаткування ввізним митом окремих товарів оборонного призначення.

Тоді документи було підтримано 323 нардепами.

Варто зауважити, що звільнення від мита та оподаткування буде діяти на період війни для радіолокаційних приладів та комплексів, важливих для оборонних структур. Воно також не буде застосовуватися для товарів, які будуть отримувати Сили оборони, Міноборони та правоохоронці.

Варто зауважити, що мова йде не лише про засоби РЕБ, завезені з-за кордону, але й про вироблені в Україні.

Звільнення від податків

Нагадаємо, раніше парламент скасував податки на компоненти для виробництва та ремонту безпілотників.

У липні Верховна рада ухвалила два закони щодо особливостей ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки і оборони. Від податків звільнили імпорт антидронових рушниць та тепловізорів.

Крім того, у Раді пропонують звільнити від податків імпортні авто, які будуть завозити для військових. Податки скасують за умови закупівель за кошти місцевих бюджетів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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