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АНАЛІТИКА

Рада схвалила створення реєстру лобістів

13:47 10.01.2024 |

Право

 

Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт (№10337) про доброчесне лобіювання.

За проголосували 309 народних депутатів на пленарному засіданні в середу.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це свідчить пряма трансляція пленарного засідання Верховної Ради, яку в тіктоці веде член депутатської фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Метою цього документа є забезпечення правових засад лобіювання в Україні відповідно до міжнародних практик і стандартів, нормативно-правового регулювання взаємодії посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування із заінтересованими сторонами та суб'єктами лобіювання, встановлення прозорих механізмів забезпечення їхньої діяльності та посадових осіб.

Шляхом ухвалення законопроєкту в уряді пропонують визначити термінологію у сфері лобіювання, права та обов'язки суб'єктів лобіювання, методи впливу, створення Реєстру прозорості, держателем та адміністратором якого є Національне агентство з питань запобігання корупції, порядок реєстрації в цьому реєстрі та винятки з нього, доступ до реєстру (відкритий і безкоштовний), звітність суб'єкта лобіювання, внесеного до реєстру, а також механізми контролю за діяльністю суб'єктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.

Законопроєкт спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської комісії, що зафіксовані в Пакеті розширення, і є частиною урядового антиолігархічного плану дій.

"Враховуючи євроінтеграційні прагнення України та зазначені рекомендації GRECO, законодавче регулювання діяльності суб'єктів, які здійснюють вплив (лобіювання) на прийняття нормативно-правових актів парламентом, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, необхідно запроваджувати в найближчій перспективі", - наголошується в пояснювальній записці.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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