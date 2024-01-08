Комітет Ради схвалив законопроєкт про лобіювання

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував парламенту прийняти за основу проєкт закону №10337 про доброчесне лобіювання.

Про це повідомив представник Кабміну у Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зазначається, що законопроєкт спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської комісії, які зафіксовано у пакеті розширення, та є частиною урядового антиолігархічного плану дій.

"Метою ухвалення закону є забезпечення правових засад лобіювання в Україні відповідно до міжнародних практик і стандартів, забезпечення нормативно-правового регулювання взаємодії посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування із заінтересованими сторонами та суб'єктами лобіювання, встановлення прозорих механізмів забезпечення їхньої діяльності та посадових осіб", - пояснив Мельничук.

Так, проєктом закону пропонується визначити:

* термінологію у сфері лобіювання;

* права та обов'язки суб'єктів лобіювання;

* методи впливу;

* правила етичної поведінки суб'єктів лобіювання;

* створення Реєстру прозорості, держателем та адміністратором якого є Національне агентство з питань запобігання корупції;

* порядок реєстрації у Реєстрі прозорості та винятки з нього;

* доступ до Реєстру прозорості (відкритий і безкоштовний);

* звітність суб'єкта лобіювання, що вноситься до Реєстру прозорості;

* механізми контролю за діяльністю суб'єктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.