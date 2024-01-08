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АНАЛІТИКА

Комітет Ради схвалив законопроєкт про лобіювання

14:49 08.01.2024 |

Право, Політика

 

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував парламенту прийняти за основу проєкт закону №10337 про доброчесне лобіювання.

Про це повідомив представник Кабміну у Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зазначається, що законопроєкт спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської комісії, які зафіксовано у пакеті розширення, та є частиною урядового антиолігархічного плану дій.

"Метою ухвалення закону є забезпечення правових засад лобіювання в Україні відповідно до міжнародних практик і стандартів, забезпечення нормативно-правового регулювання взаємодії посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування із заінтересованими сторонами та суб'єктами лобіювання, встановлення прозорих механізмів забезпечення їхньої діяльності та посадових осіб", - пояснив Мельничук.

Так, проєктом закону пропонується визначити:

* термінологію у сфері лобіювання;
* права та обов'язки суб'єктів лобіювання;
* методи впливу;
* правила етичної поведінки суб'єктів лобіювання;
* створення Реєстру прозорості, держателем та адміністратором якого є Національне агентство з питань запобігання корупції;
* порядок реєстрації у Реєстрі прозорості та винятки з нього;
* доступ до Реєстру прозорості (відкритий і безкоштовний);
* звітність суб'єкта лобіювання, що вноситься до Реєстру прозорості;
* механізми контролю за діяльністю суб'єктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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